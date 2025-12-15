Scooter contro auto: morto 16enne a Pozzuoli. Stessa sorte per una 18enne a Rimini

AGI - Un adolescente di 16 anni è morto in un incidente stradale verificatosi questa mattina a Pozzuoli, nel Napoletano, nel quale è rimasto ferito un suo compagno di 17 anni. I due stavano andando a scuola in scooter a scuola quando si sono scontrati, per cause ancora da accertare, con un'auto in via Fasano all'altezza di una curva ad Arco Felice. Il 16enne di Marano è morto sul colpo mentre il compagno di Bacoli è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto si è recata la Polizia Municipale per avviare le indagini. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.
Stessa sorte era toccata stamattina a una ragazzina a Rimini. La giovane, appena maggiorenne, è morta in un incidente stradale che si è verificato nel Riminese, a Sant'Ermete, attorno alle 7.45 lungo la strada provinciale 258. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella al suo scooter assieme a una coetanea quando, per cause da chiarire, il mezzo è finito contro una Dacia Sandero guidata da una donna.
La passeggera del motociclo è stata ricoverata in condizioni disperate al Bufalini di Cesena mentre per la conducente non c'è stato nulla da fare. La dinamica di quanto accaduto è in via di ricostruzione da parte della polizia Stradale, non si esclude che lo scooter possa aver compiuto un sorpasso azzardato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche personale di Anas.