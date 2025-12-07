Ritrovata sedicenne scomparsa nel Napoletano, sta bene

Ritrovata la sedicenne scomparsa nel Napoletano, sta bene
La ragazza è ospite di una casa famiglia dalla quale si era allontanata martedì dopo le lezioni al liceo
AGI - La 1sedicenne, ospite di una casa famiglia dalla quale si era allontanata martedì dopo le lezioni al liceo, è stata trovata dai carabinieri e sta bene. La denuncia di allontanamento è stata presentata dalla responsabile della struttura proprio ai carabinieri. L'appello lanciato via social dalla madre quarantenne, alla quale il Tribunale per i minorenni aveva sospeso la potestà genitoriale a gennaio 2025, facendo diventare pubblico il caso.