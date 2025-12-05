Tra Tatiana e Dragos 'galeotto' fu il gatto

AGI - Per comprendere almeno in parte la vicenda di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò resasi irreperibile il 24 novembre scorso e ritrovata ieri sera dai carabinieri in casa del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, occorre partire per l'appunto dalle parole del 30enne.
Questa mattina è uscito dal portone della propria dimora, in cui fino a qualche ora prima si trovava la ragazza che ha tenuto col cuore in gola Nardò e non solo, e si è presentato al folto gruppo dei giornalisti che l'attendeva letteralmente al varco.
La versione di Dragos: amore e convivenza segreta
Messa da parte l'iniziale esitazione di fronte a taccuini e telecamere ha raccontato: "Il pomeriggio del 24 novembre ci siamo visti al parco. Un mese prima insieme avevamo trovato e salvato un gattino, che avevo portato in casa mia. Mi ha chiesto di lui, l'ho invitata a venire a vederlo personalmente. Siamo saliti da me. Siamo innamorati, stiamo bene insieme.
"Il forte sentimento reciproco non mi ha fatto comprendere le conseguenze", ha detto il 30enne intercettato questa mattina dai cronisti. Il punto sulle indagini
Da quella sera non è più andata via. Volevamo solo convivere". "Mi ha chiesto però di non dire nulla a nessuno, di non rispondere agli amici e a nessuno. Solo dopo - ha puntualizzato - ci siamo accorti che la situazione stava sfuggendo di mano". Dopo la premessa Dragos è entrato più nel dettaglio del suo confronto, durato circa tre ore, con gli investigatori.
La deposizione e le scuse pubbliche
"Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona e in generale la scomparsa di Tatiana. In particolare - ha ribadito - confermo che il forte sentimento di affetto reciproco tra me e Tatiana, che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura che ripeto era di comune accordo. Da parte mia ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita". Infine poco prima di congedarsi ha chiesto "scusa a tutti", dicendosi "profondamente rammaricato".
Chi è Tatiana Tramacere
In attesa di conoscere la ricostruzione di Tatiana sull'accaduto, dai suoi profili social si "scopre" una giovane ragazza di 27 anni che ama la letteratura, specialmente quella che si dedica all'amore.