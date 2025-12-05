Influenza: casi in aumento, 582mila nell'ultima settimana

AGI - Inizia a salire decisamente la curva dei casi di influenza (e in generale di infezioni respiratorie acute) in Italia nell'ultima settimana. Dal 24 al 30 novembre l'incidenza è stata pari a 10,4 casi per 1.000 assistiti (vs 8,96 nel bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo.
Sono stati stimati circa 585mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 3 milioni e 300mila casi. L'incidenza più elevata si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 33 casi per 1.000 assistiti. Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall'Istituto Superiore di Sanità.
L'intensità è bassa in quasi tutte le regioni, mentre è a livello basale in Liguria, Molise, provincia di Trento e Umbria. Si ricorda che il cambiamento nella definizione di caso da ILI ad ARI rende difficile confrontare l'incidenza settimanale con quella delle stagioni precedenti, così come con le soglie di intensità, calcolate sulla base dei dati relativi alle sindromi simil-influenzali delle ultime stagioni.
Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per virus influenzali, per Rhinovirus e per SARS -CoV-2.
Nel dettaglio durante la settimana sono stati segnalati, attraverso il portale RespiVirNet, 2.088 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete. Dalle analisi effettuate 423 (20,3%) sono risultati positivi al virus influenzale, in particolare 421 di tipo A e 2 influenza B. Nell'ambito dei suddetti campioni analizzati, 83 (4,0%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, 51 (2%) per Virus Respiratorio Sinciziale e i rimanenti sono risultati positivi per altri virus respiratori: 275 (13,2%) Rhinovirus, 69 (3,3%) virus Parainfluenzali, 56 (2,7%) Adenovirus, 37 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 16 Bocavirus e 6 Metapneumovirus.
Ad oggi non è stato segnalato nessun campione positivo per influenza di tipo A "non sottotipizzabile" come influenza stagionale, che potrebbe essere indicativo della circolazione di ceppi aviari.