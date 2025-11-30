Il Mimit ricorda Umberto Veronesi con un francobollo

AGI - È stato presentato nella sede della Fondazione Veronesi, il francobollo ordinario della serie "i Valori sociali" dedicato a Umberto Veronesi, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel giorno del centenario della nascita del famoso oncologo. Un riconoscimento che celebra l'impegno scientifico, etico e civile del fondatore della Fondazione e uno dei protagonisti della medicina italiana del Novecento. Realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. Riproduce un ritratto fotografico di Umberto Veronesi, concesso da Oddo Ranieri alla Fondazione.
"Questo francobollo rappresenta molto più di un omaggio simbolico: è un riconoscimento alla grande visione, al coraggio e dunque alla determinazione di mio padre. Umberto Veronesi ha dedicato la sua vita alla cura dei tumori e a diffondere una cultura scientifica razionale e profondamente umana", ha dichiarato Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS.
Il formato è di 30 x 40 mm (tracciatura 37 x 46 mm), con dentellatura 11 tramite fustellatura e stampa in quadricromia. La tiratura e' di 200.025 esemplari, in tariffa B, raccolti in fogli da 45 pezzi che riportano sulla cimosa la riproduzione del logo del Mimit. Il bozzetto e' a cura del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali. All'incontro erano presenti: Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS; Chiara Tonelli, presidente del Comitato Scientifico; Pier Giuseppe Pelicci, membro del Comitato di Indirizzo; Valentina Coen, rappresentante del Ministero delle Imprese e del made in Italy e Annamaria Gallo, Responsabile Filatelia Macroarea Nord Ovest di Poste Italiane.