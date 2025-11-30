Frontale nel Chietino, muoiono tre donne
Frontale nel Chietino, muoiono tre donne
Home>Cronaca

Frontale nel Chietino, muoiono tre donne

L'incidente lungo la Fondovalle Sangro. Due donne erano a bordo di una Fiesta e una terza su una Panda
Incidente stradale
AGI - Incidente stradale
chieti incidente stradale
di lettura

AGI - Tre donne sono morte in un incidente stradale in provincia di Chieti, lungo la statale Fondovalle Sangro. Lo scontro si è verificato intorno alle 13,30 vicino ad Atessa, in prossimità dello svincolo di Piane d'Archi.

ADV

Le vittime dell'incidente stradale sono Stefania Pantalone, di 66 anni, Silvana Iezzi, di 58 anni, entrambe di Pennadomo (che tornavano dopo aver pranzato fuori) e Loredana Abbonizio, di 64 anni, operatrice socio-sanitaria di Quadri, in Provincia di Chieti. Le prime due viaggiavano insieme su una Ford Fiesta e stavano tornando a casa, mentre l'operatrice sanitaria, alla guida di una Fiat Panda, stava andando a lavorare all'ospedale di Lanciano. Secondo una prima ricostruzione la Fiat Panda, in fase di sorpasso, si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta: a causa dell'impatto violento le tre occupanti delle due autovetture sarebbero morte sul colpo.

ADV

Indagini e ripristino della viabilità

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due auto dei carabinieri della compagnia di Atessa. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, ha riferito l'Anas.

ADV