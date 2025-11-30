Frontale nel Chietino, muoiono tre donne

AGI - Tre donne sono morte in un incidente stradale in provincia di Chieti, lungo la statale Fondovalle Sangro. Lo scontro si è verificato intorno alle 13,30 vicino ad Atessa, in prossimità dello svincolo di Piane d'Archi.
Le vittime dell'incidente stradale sono Stefania Pantalone, di 66 anni, Silvana Iezzi, di 58 anni, entrambe di Pennadomo (che tornavano dopo aver pranzato fuori) e Loredana Abbonizio, di 64 anni, operatrice socio-sanitaria di Quadri, in Provincia di Chieti. Le prime due viaggiavano insieme su una Ford Fiesta e stavano tornando a casa, mentre l'operatrice sanitaria, alla guida di una Fiat Panda, stava andando a lavorare all'ospedale di Lanciano. Secondo una prima ricostruzione la Fiat Panda, in fase di sorpasso, si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta: a causa dell'impatto violento le tre occupanti delle due autovetture sarebbero morte sul colpo.
Indagini e ripristino della viabilità
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due auto dei carabinieri della compagnia di Atessa. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, ha riferito l'Anas.