Sequestrate 11 tonnellate di sigarette in una fabbrica clandestina a Brindisi 

AGI - Una fabbrica clandestina di sigarette dotata di tutte le attrezzature e i macchinari necessari a una produzione su larga scala. È la scoperta fatta nel territorio della provincia dai finanzieri del Comando provinciale di Brindisi che all’interno della struttura in stato di apparente abbandono hanno trovato sequestrato 11,7 tonnellate di sigarette già confezionate in pacchetti, 4,2 tonnellate di tabacco trinciato, 36 bancali di precursori per la fabbricazione delle sigarette fra cui filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto e scatole per il confezionamento. Sequestrati anche gli 8 macchinari che, assemblati in linea di montaggio, consentivano di fabbricare le sigarette.
Il blitz della guardia di finanza: 10 arresti
Al momento del blitz all’interno dell’opificio, impegnati nelle attività di produzione, sono stati sorpresi ed arrestati 10 lavoratori stranieri: in altri locali della struttura erano stati ricavati alloggi di fortuna dove alloggiavano in condizioni precarie.
I finanzieri brindisini sono giunti all’individuazione della struttura clandestina a partire da un sequestro di oltre una tonnellata di sigarette effettuato il mese scorso in Puglia.
Le sigarette sequestrate, immesse sul mercato, avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell’Unione europea in termini di accise e di Iva evasa pari a circa 3 milioni di euro. La capacità produttiva dell’impianto e il numero di addetti consentono di stimare che, nell’arco di un anno, si sarebbe verificato un danno alle finanze pubbliche di almeno 80 milioni di euro.
L'operazione "Jaddico"
L’operazione è stata denominata “Jaddico”, in onore e memoria del vicebrigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile, morti in servizio in contrada Jaddico di Brindisi la notte del 23 febbraio 2000 mentre tentavano di fermare una autocolonna di blindati contrabbandieri.