Abbandona 18 cuccioli nel Nisseno, i cagnolini salvati dai carabinieri 

AGI - La responsabilità di un cittadino e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno consentito di salvare diciotto cuccioli di cane abbandonati.
L’episodio si è verificato lungo una strada provinciale del Nisseno, in Sicilia, dove un automobilista ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata, e poco distante un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti cuccioli di cane. Il giovane non ha esitato a intervenire, avvicinandosi all’uomo per chiedendogli di riprendersi gli animali, riuscendo nel contempo a rilevare il numero di targa del veicolo.
La segnalazione e l'intervento
Successivamente, ha contattato un attivista animalista, che ha inoltrato la segnalazione alla Centrale operativa dei carabinieri di Caltanissetta, oltre che sui propri canali social.
Il salvataggio dei cuccioli
Una volta risaliti all’intestatario dell’auto e all’indirizzo dell’abitazione, l'intervento dei militari ha consentito di prendere temporaneamente in custodia i 18 cuccioli; in buono stato di salute, ma bisognosi di cure e assistenza, sono stati affidati a un’associazione di volontariato.