Donna partorisce in casa nel torinese: neonata trovata nel wc

AGI - La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo, valutando come ipotesi di reato il tentato infanticidio e delegando le indagini ai carabinieri, dopo che una donna di 38 anni ha partorito da sola in casa e lo zio di questa ha trovato la neonata con la testa nell'acqua del wc.
Il fatto è accaduto a Cirié, comune di 18mila abitanti nel Torinese, questa mattina. Ad assistere madre e figlia sono intervenuti gli operatori del servizio 118.
Dopo essere stata rianimata dal personale dell'ambulanza, la bimba è stata portata nel presidio sanitario locale e da lì poi all'ospedale Maria Vittoria di Torino. In ospedale, ma a Cirié, anche la madre, che ha perso molto sangue. La donna era già seguita dai servizi psichiatrici e dai servizi sociali. Non è chiaro se la famiglia fosse a conoscenza del fatto che fosse incinta.