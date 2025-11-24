Perquisita la sede Amazon di Milano per evasione e contrabbando

AGI - Transazioni commerciali e importazione di prodotti dalla Cina nel mirino della guardia di finanza. E l'indagine fa tremare un colosso dell'e-commerce, Amazon.
Per ora una perquisizione, disposta dalla procura di Milano che ha emesso un decreto nell'ambito di un fascicolo con l'ipotesi di presunta evasione fiscale a cui si aggiunge quella di contrabbando che avrebbe commesso Amazon nell'importazione dall'estero di prodotto destinati alla vendita in Italia. La notizia è stata anticipata da Reuters.
Il focus dell'indagine
Le indagini riguardando - secondo l'ipotesi inquirente - la violazione della normativa tributaria sulla tassazione Iva delle merci proveniente dall'area non comunitaria, in particolare la Cina. Le attività delegate al Nucleo di polizia economico-finanziaria della gdf di Monza sono state eseguite in due hub del colosso dell'e-commerce americano.