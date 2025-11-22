Addio a Roberto Ettorre, per anni responsabile Agi-Abruzzo

AGI - È morto stamani all'età di 58 anni Roberto Ettorre, responsabile della redazione dell'AGI dell'Abruzzo per diversi anni. Dopo un'esperienza come collaboratore della redazione abruzzese del quotidiano "Il Tempo", Roberto era stato collaboratore e poi direttore dell'emittente Teleabruzzo.
Aveva iniziato la sua collaborazione con l'Agenzia Italia nel 1990, per essere assunto come redattore il 1 marzo 1996 e diventare successivamente responsabile della redazione abruzzese. Per alcuni anni era stato segretario dell'Ordine dei giornalisti dell'Abruzzo.
La passione per la politica
Alla passione per il giornalismo, Ettorre affiancava quella per la politica. Alla fine degli anni novanta era stato, infatti, assessore esterno del Comune dell'Aquila in una giunta di centro-destra dopo essere stato vice presidente del Teatro Stabile dell'Aquila.
I funerali
I funerali si terranno lunedì nel capoluogo abruzzese, alle ore 11, nella chiesa Santa Maria del Soccorso del cimitero cittadino.
Le condoglianze dell'AGI
Ai familiari di Roberto la vicinanza e le condoglianze della direzione e della redazione dell'AGI.