Colpo grosso a Palermo, la banda della spaccata da Gucci

AGI - Torna in azione la banda della spaccata e stavolta poco prima dell'alba ha preso di mira le vetrine della maison Gucci, in via Libertà, pieno centro di Palermo. Saccheggiato il negozio: i ladri hanno rubato merce e borse per circa 40 mila euro.
Per farlo, intorno alle 5:30 si sono scagliati con una macchina contro le vetrine, andate in frantumi dopo un paio di tentativi. Il rumore non sarebbe passato inosservato, è scattato pure l'allarme, ma la banda, composta da almeno tre persone, nel frattempo si è dileguata.
Sul posto le volanti della polizia e gli investigatori della polizia scientifica. La zona antistante la boutique è stata trincerata con il nastro bianco rosso e gli investigatori hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza.