Crollo delle temperature, arriva la prima neve sull'Italia

AGI - Tempo instabile sull'Italia, con fenomeni più intensi tra basso Lazio, Campania e Calabria. Aria fredda che venerdì farà il suo ingresso sul Mediterraneo portando la neve a cadere fin verso i 200-400 metri sulle regioni del Nord. Tra la sera e la notte maltempo in arrivo al Centro con neve in Appennino fin verso i 700-1000 metri, poi anche al Sud con fiocchi a quote medie.
Nel corso del weekend vortice freddo che si muoverà rapidamente sul Mediterraneo centrale portando temperature anche di 5-7 gradi al di sotto delle medie del periodo. Fiocchi ancora lungo l'Appennino fino a quote collinari. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un nuovo impulso perturbato con l'arrivo della prossima settimana, possibile aria polare al seguire con temperature ancora in calo e neve anche abbondante in montagna ma non solo.