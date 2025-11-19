Caso Garlasco, Andrea Sempio: "Mi sento perseguitato, c'è accanimento" 

AGI - "Un po’ sì, non posso negarlo". Ospite di "Cinque minuti", su Rai 1, Andrea Sempio risponde così a Bruno Vespa che gli chiede se si sente perseguitato. "È una cosa che periodicamente ricapita - spiega Sempio - ci ricadi dentro, un certo accanimento c’è, spero in buona fede. Io al momento non ho una vita, sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso fare niente, è come essere ai domiciliari".
Rispondendo a una domanda sul famoso foglio su cui il padre scrisse 'Venditti gip archivia x 20-30 euro' sottolinea: "Penso fosse semplicemente un appunto su quanto costava ritirare le carte dell’archiviazione, per quello 20-30 euro. Anche perché, cosa che non è passata sui media, in casa mia hanno trovato un appunto dove mio padre si era segnato tutte le spese 'serie', che erano espresse in migliaia di euro".
"Ciò che è stato speso ai tempi, mio padre ha segnato tutto – ribadisce Sempio -, un altro appunto con tutte le spese c’è, non è ancora uscito sui giornali, non gli è stato dato peso ma è stato trovato. È un appunto dove mio padre ha messo le spese degli avvocati e del consulente".