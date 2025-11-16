Sabato di sangue, due giovani vittime di incidenti stradali

AGI - Un sabato di sangue sulle strade italiane. A perdere la vita sono stati due giovanissimi in due incidenti stradali diversi. Vincenzo Bochicchio, 22 anni di Maschito, è morto nella tarda serata di ieri in provincia di Potenza. Era a bordo della sua auto e percorreva la strada provinciale Oraziana, all'altezza di Ripacandida, nel potentino. All'improvviso si è scontrato con un'altra vettura. Le cause dell'incidente sono tutte da ricostruire.
L'altra vittima è un sedicenne di Santa Margherita di Belìce, nell'Agrigentino. C. P., è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca in seguito a un incidente stradale avvenuto a Montevago. Il giovane è la terza vittima della strada in provincia di Agrigento in pochi giorni.
I dettagli dell'incidente nel potentino
Nell'impatto che ha coinvolto Vincenzo Bochicchio, oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste ferite. Una è stata trasportata in ospedale a Potenza, in codice rosso; due, invece, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi e le prime indagini volte a chiarire la dinamica dello scontro sulla strada provinciale Oraziana.
La dinamica della caduta autonoma nell'agrigentino
L'incidente che ha coinvolto il sedicenne si è verificato ieri sera, poco prima delle 23:30, in via Quindici gennaio, nei pressi di via Guglielmo Marconi a Montevago. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto cadendo autonomamente. Nonostante indossasse il casco di protezione, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Menfi e di Santa Margherita di Belìce, che hanno avviato le indagini, non trovando né il mezzo né il giovane, già soccorso e trasportato in ospedale dal 118.