Donna trovata morta in un appartamento a Napoli, non si esclude il femminicidio
Donna trovata morta in un appartamento a Napoli, non si esclude il femminicidio
Home>Cronaca

Donna trovata morta in un appartamento a Napoli, non si esclude il femminicidio

Il cadavere della 51enne è stato scoperto durante un intevrento della polizia nel quartiere Piscinola
Femminicidio contro violenza donne
 Femminicidio contro violenza donne
napoli omicidio donna
di lettura

AGI - Nel tardo pomeriggio a Napoli un intervento della polizia in un'abitazione nel quartiere Piscinola ha portato alla scoperta del cadavere di una donna di 51 anni. Non si esclude la pista dell'omicidio. La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione da parte di agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile.

ADV
ADV