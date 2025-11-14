Donna trovata morta in un appartamento a Napoli, non si esclude il femminicidio
Il cadavere della 51enne è stato scoperto durante un intevrento della polizia nel quartiere Piscinola
AGI - Nel tardo pomeriggio a Napoli un intervento della polizia in un'abitazione nel quartiere Piscinola ha portato alla scoperta del cadavere di una donna di 51 anni. Non si esclude la pista dell'omicidio. La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione da parte di agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile.