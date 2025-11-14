Quasi 4 milioni di italiani convivono con il diabete
Quasi 4 milioni di italiani convivono con il diabete
Quasi 4 milioni di italiani convivono con il diabete

L'Iss per la giornata mondiale del diabete lancia l'allarme per il progressivo aumento di casi
Paolo Giorgi
Autorilevazione della glicemia in un soggetto diabetico
AFP - Autorilevazione della glicemia in un soggetto diabetico
AGI - Il diabete rappresenta oggi una delle principali sfide per la salute pubblica, con poco meno del 5% degli italiani che ha riferito una diagnosi nell'ultimo biennio e una prevalenza stimata di quasi 4 milioni di persone, in progressivo aumento.

Lo ricordano i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia, che si celebra il 14 novembre. L'Istituto in particolare è capofila di due progetti europei dedicati alla prevenzione e alla gestione di questa patologia, Care4Diabetes, che ha sviluppato una piattaforma in aiuto dei pazienti, e Jacardi, che tra le sue attività ha anche la creazione del primo registro del diabete in Italia.

Prevalenza e fattori di rischio del diabete

"La prevalenza del diabete cresce con l'età, e nelle persone tra i 50 e i 69 anni sfiora il 9% - sottolinea il presidente dell'Iss Rocco Bellantone -. Si tratta di un problema rilevante per la salute pubblica nel nostro paese, su cui l'Istituto è fortemente impegnato in diversi settori, dall'epidemiologia alla gestione dei pazienti alla prevenzione". Secondo i dati della sorveglianza Passi coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità nel biennio 2023-2024 poco meno del 5% della popolazione adulta di 18-69 anni ha riferito una diagnosi di diabete. La prevalenza di diabetici cresce con l'età (è il 2% tra le persone con meno di 50 anni e sfiora il 9% fra quelle di 50-69 anni), è più frequente fra gli uomini che fra le donne (5,2% vs 4,4%) e nelle fasce di popolazione socio-economicamente più svantaggiate per istruzione o condizioni economiche (sfiora il 16% fra chi non ha alcun titolo di studio o al più la licenza elementare e raggiunge il 10% fra le persone con molte difficoltà economiche). Non c'è un ampio gradiente geografico ma è statisticamente significativo a svantaggio dei residenti nel Meridione fra il quali la prevalenza di diabete è pari al 6% (vs 4% nel Nord).

Stabilità e fattori associati al diabete

In generale, la prevalenza dei diabetici è stabile dal 2008. Nell'analisi stratificata per età, però, si può osservare una riduzione, statisticamente significativa, per la classe dei 50-69enni e un incremento, seppur contenuto, per le classi più giovani. Il diabete è fortemente associato ad altri fattori di rischio cardiovascolari, quali l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, l'eccesso ponderale e la sedentarietà, segni che risultano molto più frequenti tra chi ha diagnosi di diabete: il 50% riferisce una diagnosi di ipertensione (vs 16% fra le persone senza diagnosi di diabete), il 40% riferisce una diagnosi di ipercolesterolemia (vs 17% fra chi non ha il diabete), il 70% riferisce di essere in eccesso ponderale (IMC maggiore o uguale a 25, contro il 42% fra le persone senza diagnosi di diabete) e, di questi, solo il 46% sta seguendo una dieta per cercare di perdere peso, il 48% delle persone con diabete è completamente sedentario (vs 33% nelle persone senza diagnosi di diabete), il 22% fuma (vs 24% fra le persone senza diagnosi di diabete).

Circa un terzo dei pazienti diabetici riferisce di essere seguito esclusivamente dal centro diabetologico (32%), ancor meno solo dal proprio medico di medicina generale (26%) e poco più di un terzo da entrambi (36%). Pochi dichiarano di essere seguiti da altri specialisti (3%) 2 su 100 riferiscono di non essere seguiti da nessuno. Quasi il 69% delle persone di tutte le persone che dichiarano di avere il diabete ha effettuato il controllo dell'emoglobina glicata nei 12 mesi precedenti l'intervista, ma il dato non è molto rassicurante perché, , solo il 36% riferisce di aver controllato l'emoglobina glicata nei 4 mesi precedenti l'intervista (dato in costante diminuzione); il 32% di averla controllata fra i 5 e i 12 mesi precedenti l'intervista e meno di 9% riferisce di aver fatto l'esame da oltre 12 mesi; si aggiunge una quota non trascurabile di persone con diabete che non sa fornire una risposta a questa domanda poiché dichiara di non conoscere questo esame, pari al 16%.

