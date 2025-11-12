Ustionato con acqua bollente, grave bimbo di 17 mesi nel Savonese
Il piccolo, dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, è stato trasportato sul velivolo all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova
AGI - Un bimbo di 17 mesi è rimasto gravemente ustionato con l'acqua bollente ed è per questo ricoverato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. È accaduto attorno alle 12:30 a Villanova, nel Savonese, in centro storico. Sul posto, un'ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l'automedica del 118 e l'elicottero Grifo. Il piccolo, dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, è stato trasportato sul velivolo all'ospedale pediatrico di Genova. Stando a quanto riferito, avrebbe riportato ustioni di 2 e 3 grado su circa il 60% del corpo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.
