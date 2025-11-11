Chiuse le indagini sull'ex Ad di Cinecittà Maccanico

ADV
AGI - Il procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini ha notificato a Nicola Maccanico, ex amministratore delegato di Cinecittà spa, e Claudio Ranocchi, all'epoca dei fatti dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Cinecittà spa, l'avviso di conclusione delle indagini. L'atto è, di norma, quello che anticipa la richiesta di processo da parte dei magistrati. L'accusa per entrambi, in concorso, è quella di false comunicazioni sociali. Le indagini del Nucleo di Polizia Valutaria della guardia di finanza del Comando Provinciale di Roma si sono sviluppate tra il 2022 e il 2023. A coordinare l'indagine, oltre al procuratore aggiunto Cascini, anche il pm Giorgio Orano.
