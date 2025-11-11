Anziana travolto a uccisa da un'auto, trascinata per 20 mt sull'asfalto

Anziana travolto a uccisa da un'auto a Pordenone. Trascinata per 20 metri sull'asfalto
Il guidatore non si sarebbe accorto né dell'impatto, né di aver agganciato la donna
AGI - Una donna è stata investita e uccisa da un'auto, che l'ha trascinata per diversi metri sull'asfalto dopo l'impatto. È quanto accaduto a Pordenone dove - secondo quanto riportato dalla stampa locale - la vittima è stata travolta da un veicolo.
La donna sarebbe rimasta agganciata al veicolo e trascinata. Alla guida dell'auto un uomo di 32 anni. Il guidatore non si sarebbe accorto ne' dell'impatto, ne' di aver, agganciato la donna. La donna - si legge sempre sui media - è stata trasportata in ospedale dove e' deceduta per i traumi riportati.