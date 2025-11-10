Rissa a una partita Under16 a Ischia, intervengono i Carabinieri

AGI - Una brutta pagina di violenza giovanile legata allo sport arriva dall'isola di Ischia, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti, ieri mattina, nello stadio comunale San Leonardo, in località Panza nel territorio del comune di Forio: durante l'incontro di calcio tra le squadre dilettantistiche Under 16 di Barano e Asd Emanuele Troise era scoppiata una rissa in campo tra i giovani giocatori. Protagonisti dell'episodio circa 10 ragazzi che sono arrivati alle mani a pochi minuti dalla fine del primo tempo quando il risultato era in favore degli ospiti in vantaggio 1-2. La rissa è stata segnalata al 112 da alcuni genitori presenti sugli stessi spalti. Il direttore di gara ha interrotto la partita decretandone la fine con il punteggio di 0-0.