Napoli: 18enne gambizzato per strada

AGI - I carabinieri a Napoli sono stati chiamati all'1.10 circa nell'ospedale Pellegrini dove era arrivato in pronto soccorso un ragazzo ferito da colpi d'arma da fuoco alle gambe.
Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, 18 anni e incensurato residente nella zona delle cosiddette Case nuove, mentre era in via Michelangelo Ciccone nei pressi di un circolo, è stato avvicinata da uno sconosciuto che per motivi non chiari ha sparato.
Il diciottenne è stato colpito ai polpacci: due colpi e due proiettili entrati e usciti dagli arti; ora rimane ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del nucleo operativo Napoli-Stella per ricostruire l'intera vicenda.
