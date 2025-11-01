Muore investito nel barese, si era fermato a dare soccorso

AGI - Tragedia all'alba sulla statale 16, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto di Bari-Palese, in direzione Foggia: un ragazzo di 25 anni di Bitonto, Cosimo Magro, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre cercava di soccorrere un automobilista in difficoltà.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava con tre amici a bordo di una vettura che si è fermata per prestare aiuto a un altro veicolo finito di traverso sulla carreggiata, resa scivolosa dalla pioggia caduta nelle ore precedenti. Scendendo per posizionare il triangolo di emergenza, il ragazzo sarebbe stato colpito in pieno da un'auto che sopraggiungeva. L'impatto è stato violentissimo. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118, per Magro non c'è' stato nulla da fare.
L'automobilista che lo ha investito si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Bari, che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica, e il personale dell'Anas per la gestione della viabilita'. La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove sarà eseguito l'esame autoptico.