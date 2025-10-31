Autobus precipita nel torrente. Feriti quattro studenti, grave l'autista

AGI - Un autobus che trasportava sette studenti a Bormio è uscito di strada a Valfurva precipitando per sette-otto metri nel torrente Frodolfo. Il pullman, che si è ribaltato nell'alveo del corso d'acqua, è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Comando di Sondrio, intervenuti con un'autopompa e mezzi di supporto.
"Sono rimasti lievemente feriti quattro ragazzi minorenni che sono stati trasportati all'ospedale Morelli di Sondalo. Sono più gravi invece le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è però in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore" ha scritto in una nota Paola Frassinetti, sottosegretaria all'istruzione e al merito.
Le operazioni di recupero del mezzo sono state effettuate da un'azienda privata con l'assistenza dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'inciden