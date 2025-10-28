Anziano muore investito. Alla guida il portiere dell'Inter Martinez

AGI - Un uomo di 81 anni è morto in provincia di Como dopo essere stato travolto da un'auto con alla guida il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'incidente stradale è avvenuto in via Bergamo a Fenegrò poco dopo le 9.30. Inutili i soccorsi del 118 per l'anziano che si trovava su una carrozzina elettrica.
Dai primi accertamenti, l'anziano avrebbe lasciato la pista ciclabile per raggiungere quella del senso di marcia opposta, attraversando la carreggiata, mentre passava in auto il secondo portiere dell'Inter. Il conducente, rimasto sul posto, sarà sottoposto ad accertamenti e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri della compagna di Cantù e la Procura di Como.
Chivu annulla conferenza stampa
Dopo il grave incidente che vede coinvolto il secondo portiere dell'Inter, la società nerazzurra ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu alle ore 14 alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina.