Omicidio di Dolores Dori nel Bresciano, arrestato un 50enne. Si è costituito 

AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia e della compagnia di Desenzano del Garda hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 50 anni per l’omicidio di Dolores Dori, la donna 44enne uccisa lo scorso 2 ottobre a Lonato del Garda.
Dopo incessanti ricerche condotte dall’Arma, il presunto autore si è presentato spontaneamente nella sede del comando provinciale di Brescia.
La dinamica dei fatti
Secondo le indagini della procura di Brescia, Dori, insieme al figlio e alla madre sarebbe andata in auto al campo nomadi di Lonato del Garda e lì (dopo aver sfondato il cancello di ingresso con l’auto), lei e la madre avrebbero sparato all’indirizzo dei presenti, tra le quali verosimilmente l’autore dell’omicidio di Dori che avrebbe risposto al fuoco con una pistola.
Il dissidio tra famiglie di etnia sinti
Il movente dell’agguato sarebbe riconducibile a motivi privati riguardanti un dissidio tra famiglie di etnia sinti per questioni sentimentali che coinvolgerebbero i rispettivi figli.