Bimba denuncia al Telefono azzurro gli abusi sessuali subiti dai genitori

AGI - Arrestata una coppia per gravi abusi sui figli minorenni. La denuncia partita da una delle piccole vittime al Telefono azzurro, ha fatto scattare l'operazione dei carabinieri della Compagnia di Monreale nei confronti di un uomo e una donna di 30 e 44 anni, accusati, in concorso, di atti sessuali con minorenne.
Una vicenda emersa grazie al coraggio della bambina che ha contattato il numero di emergenza dell'associazione di aiuto all'infanzia, affidando agli operatori il drammatico racconto dei ripetuti abusi sessuali. La ragazzina, figlia biologica della donna, secondo quanto emerso dalle parole della vittima, sarebbe stata costretta - insieme al fratello di qualche anno più grande, anche lui figlio naturale dell'arrestata - a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia.
Gli operatori hanno immediatamente allertato i carabinieri, consentendo un intervento tempestivo che ha permesso l'avvio di una delicata indagine lo scorso agosto e che - grazie a una mirata attività tecnica - sotto il coordinamento della procura di Palermo, ha delineato i contorni di una vicenda familiare segnata da violenze, degrado e isolamento sociale. I militari hanno sequestrato telefoni cellulari, pc e altro materiale informatico, oltre all'appartamento in cui si sarebbero consumate le violenze. I due bambini, sono stati collocati in una comunità protetta, mentre la coppia, è stata condotta nel carcere Pagliarelli.