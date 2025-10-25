Nuova scossa di terremoto nell'Avellinese, magnitudo 3.1

ADV
AGI - Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km ed è parte di uno sciame che ha fatto segnalare scosse di magnitudo comprese tra 2.1 e superiori a 3 sin dalla notte appena trascorsa.
Ieri, si era registrata un'altra scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14.40 del 24 ottobre, con epicentro nell'area di Grottolella (Avellino) e sentita chiaramente in altre zone della regione, compresa Napoli.
[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Magnitudo tra 2.8 e 3.3 ore 10:18 IT del 25-10-2025, prov/zona Avellino #INGV_44515182— INGVterremoti (@INGVterremoti) October 25, 2025
