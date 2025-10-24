Tensione al presidio Pro Pal a Roma, bloccato con gli idranti corteo non autorizzato 

AGI - Dopo lo 'stop' al corteo pro Pal da parte della questura i manifestanti hanno provato, comunque, a far partire, da piazza Verdi, un 'corteo non autorizzato' che è stato fermato, dalla polizia, con gli idranti.
L'idea dei manifestanti era quella di raggiungere l'Auditorium, dov'è in corso la Festa del Cinema.
La Questura nega il corteo ai manifestanti
I manifestanti pro Pal dovranno restare a piazza Verdi, a Roma. Vietato dunque il corteo. Con fascia tricolore e megafono, infatti, il dirigente del sevizio ha comunicato ai manifestanti l'ordine del questore di Roma Roberto Massucci, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene "formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti".
Contestualmente, viene ordinato ai promotori, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, lo scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica e i responsabili deferiti all'autorita' giudiziaria.
La decisione è arrivata dopo una prima interlocuzione tra funzionari della Digos e i promotori della manifestazione. Secondo quanto ricostruito, ai manifestanti, in un primo momento, è stato riferito che il sit-in va sciolto in piazza Verdi e che era possibile raggiungere, per un'altra manifestazione in forma statica, il parcheggio del Palasport.