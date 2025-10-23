Truffa da 5 milioni a Savona, 112 raggirati da una consulente

AGI - Una donna consulente finanziario e bancario di lungo corso, formalmente in pensione e cancellata dall'albo dal 2014, è stata arrestata dalla Guardia di Finanza di Savona, con il beneficio dei domiciliari, con le accuse di abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna ha continuato a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti, alcuni dei quali fidelizzati dalle precedenti esperienze e altri di nuova e più recente acquisizione cui si era presentata come procacciatrice d'affari operante per conto di un noto istituto bancario e assicurativo svizzero.
Le indagini sono partite dall'analisi di operazioni sospette sui conti correnti bancari del nucleo familiare della donna, dai quali sono emerse movimenti in entrata, dal 2020 al 2025, per oltre cinque milioni di euro, accompagnati da causali del tutto generiche, e da querele sporte da clienti della consulente, insospettiti, in alcuni casi, dalle mancate restituzioni di denaro negli ultimi due anni. Alla donne viene contestato di aver raccolto abusivamente i risparmi di 112 clienti, promettendo rendimenti sicuri e rilevanti, raccogliendone la fiducia anche con parziali restituzioni, effettuate nel tempo, di quote di fondi comuni azionari.
All'indagata viene anche contestato di aver sottoposto agli ignari clienti, in presenza o via email, prospetti falsificati nei quali si attestava la redditività di investimenti in fondi comuni di diritto lussemburghese. La truffa da lei messa in atto era di tipo piramidale, nota come schema Ponzi: gli investimenti proposti non erano, in realtà, svolti per conto dei clienti e le disponibilità finanziarie acquisite erano fatte transitare nei conti correnti della banker, in quelli dei suoi più stretti familiari o della società di famiglia.
La facoltosa platea di clienti raggirati è variegata sia per fascia di età (tra i 30 e i 70 anni) sia per profilo professionale (dal pensionato a professionisti, imprenditori e dirigenti di aziende multinazionali). Sequestrati un'auto di pregio e 23 immobili nel Ponente Ligure. Aperta anche, d'intesa con l'Ufficio delle Entrate, la partita Iva ex officio nei confronti della consulente e, nei suoi confronti, è stata eseguita una verifica fiscale che ha permesso il recupero a tassazione di proventi illeciti per una somma evasa pari a circa 3 milioni di euro.