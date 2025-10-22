Assalto al bus dei tifosi del Pistoia basket: 9 Daspo agli ultrà reatini 

AGI - Sono stati emessi 9 Daspo nei confronti di ultrà reatini per l'assalto al bus di tifosi che ha causato la morte dell'autista. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Rieti, Pasquale Fiocco.
In seguito ai "fatti delittuosi avvenuti dopo l'incontro di Basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia Basket 2000 durante i quali ha perso drammaticamente la vita l'autista del pullman che trasportava la tifoseria ospite - si legge in una nota - il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, valutati gli elementi raccolti dal personale della polizia di Stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi Ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo)".
"Complessivamente, sono stati 9 i supporters reatini raggiunti dal provvedimento che, una volta notificato, impedirà loro di accedere nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive".
La durata del Daspo sarà di 5 anni per 8 tifosi, mentre uno di loro, già sottoposto ad analogo divieto, oltre a rispondere della violazione delle relative prescrizioni, non potrà assistere a manifestazioni sportive per 8 anni. Ai tre fermati nell'ambito delle indagini successive all'omicidio dell'autista del pullman, invece, verrà notificato in carcere l'avvio del relativo procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del Daspo.