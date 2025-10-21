Un'ondata di maltempo si abbatte su Carrara

AGI - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio di Carrara. Sui social i Vigili del Fuoco scrivono che "dall'alba di oggi squadre sono impegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, salvata una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale".
"A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti. Le squadre della protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti". Così la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, in un video pubblicato sui suoi canali social. Proprio "per evitare che il traffico fosse congestionato nelle ore di punta del mattino", la sindaca di Carrara ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.
