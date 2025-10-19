Picchia l'ex 19enne e la porta via in bus. L'audio della telefonata tra la vittima e la polizia

AGI - La polizia di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 19 anni. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato telefonicamente dalla ragazza in lacrime, dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno che da tempo non si rassegnava.
L'uomo ha raccontato all'agente della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno e che i due erano saliti su un pullman di cui la ragazza non riusciva a indicare la direzione. L'agente è riuscito a trovare il numero di cellulare della diciannovenne e a contattarla; la ragazza, agitata, ha confermato di essere appena stata picchiata dal suo ex compagno e di trovarsi su un bus non riuscendo tuttavia a fornire informazioni precise sulle vie percorse dal mezzo in quel momento.
Per individuare la posizione precisa del pullman, l'agente le ha chiesto riferimenti di esercizi commerciali incrociati durante il tragitto e grazie a queste informazioni è riuscito a inviare una volante a bloccare il bus. I poliziotti, saliti sul pullman, hanno individuato la vittima e l'uomo, scoprendo attraverso ulteriori accertamenti che era stato precedentemente denunciato per revenge porn nei confronti della giovane donna. La ragazza è stata portata in ospedale.