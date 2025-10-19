Moglie e marito aggrediti dal loro cane, lei rischia l'amputazione di un braccio 

AGI - Rischia l'amputazione di un braccio la donna attaccata insieme al marito dal cane di famiglia a Mignanego, in provincia di Genova. La coppia è stata soccorsa nella serata di sabato dopo l'attacco subito dal pastore maremmano di 45 chili, uno dei tre cani di loro proprietà.
I soccorritori hanno faticato per tenere a bada il cane e prestare aiuto ai due coniugi sulla cinquantina: la donna è arrivata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino con ferite gravissime e un braccio mentre l'uomo, morso al torace, era in condizioni meno gravi ed è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.
Non è chiaro cosa abbia fatto scattare l'attacco del cane ma si ipotizza una dinamica conflittuale nel branco.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il veterinario della Asl e l'associazione dedicata al soccorso sanitario e animale che hanno sedato il cane e lo hanno trasportato al canile Montecontessa di Genova.