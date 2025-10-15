Muore e lascia i gioielli in eredità al Comune di Macerata

AGI - Una signora maceratese, deceduta nel giugno scorso e che ha espresso la volontà di rimanere anonima, ha deciso di donare al comune di Macerata due anelli e una collana in oro con brillanti "con l'onere a carico del beneficiario di acquistare con il ricavato della vendita degli stessi del materiale utile per le attività sportive che si svolgeranno presso lo stadio Helvia Recina e in particolar modo, ove possibile, per l'acquisto di un defibrillatore".
"Il lascito della signora, è un atto di un importante valore civico e un grande esempio di coinvolgimento nella vita sociale cittadina - ha commentato l'assessore comunale al Patrimonio, Andrea Marchiori - Il patrimonio della città si arricchisce non solo di un bene strumentale salvavita ma anche e soprattutto di un sentimento di chi in vita ha avuto a cuore la comunità pensando al futuro della stessa".
Oggi la giunta ha deliberato di acquisire il legato testamentario e ha dato mandato agli uffici competenti di far valutare i gioielli a un orafo, per poi procedere alla vendita e al conseguente acquisto di materiale utile.
