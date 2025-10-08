Torna al Foro Italico Tennis&Friends con controlli gratuiti alla vista

AGI - Torna anche quest'anno Tennis&Friends al Foro Italico di Roma. Giunta alla sua 15esima edizione, l'evento si terrà da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, con tre giorni dedicati a sport, intrattenimento, benessere e prevenzione. Per il secondo anno consecutivo, Commissione Difesa Vista ETS parteciperà offrendo controlli gratuiti della vista a cura di un’équipe specializzata composta da medici oculisti, ottici e ortottisti.
Con il patrocinio di Sport e Salute, Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita, l’iniziativa di CDV ha ricevuto un riconoscimento istituzionale di rilievo. Questo si affianca alla crescente partecipazione del pubblico e al numero sempre maggiore di screening eseguiti durante le ultime edizioni.
La giornata di venerdì 10 ottobre, dalle 9 alle 14, sarà riservata agli alunni delle scuole con attività informative; in questa occasione, CDV proporrà esperienze interattive dedicate al binomio vista e sport all’interno della ‘’Vista e Sport Virtual Arena’’.
A partire da sabato 11 ottobre, il Villaggio della Salute aprirà ufficialmente le porte al pubblico. Per due giornate, CDV ETS sarà presente con un’area dedicata ai controlli della vista, dove i visitatori potranno usufruire di consulti medici gratuiti e ricevere indicazioni utili per prendersi cura della propria salute visiva, nei seguenti orari: sabato 11 ottobre e domenica 12 ottobre dalle 10:00 alle 18:00.
Novità di questa edizione, nella Vista e Sport Virtual Arena i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva grazie ai visori di realtà virtuale: un percorso interattivo che li metterà nei panni di chi affronta l’attività sportiva con diversi difetti visivi. Un confronto diretto con la visione ottimale che permette di comprendere concretamente l’impatto che questi disturbi possono avere sulle performance atletiche.
Nell’ambito della manifestazione, sabato 11 ottobre alle ore 16:00 CDV ETS parteciperà inoltre a un panel scientifico, che vedrà gli interventi del dott. Danilo Mazzacane, medico oculista e Vice Presidente di CDV ETS e di Stefano Loré, optometrista laureato in Ottica e Optometria e docente a Roma Tre e UniPg, per approfondire il tema della visione nello sport. Parallelamente, sarà organizzato il Torneo della Vista, un’attività ludico-sportiva dedicata ai visitatori, con la partecipazione speciale di due testimonial, pensata per sensibilizzare in modo interattivo e coinvolgente sull’importanza della protezione degli occhi durante lo sport.
I test visivi verranno effettuati con l’ausilio delle più avanzate strumentazioni fornite dai partner tecnologici Essilor, Zeiss e Frastema Ophthalmics, leader nel settore. Inoltre, il gruppo GreenVision supporterà l’iniziativa con i propri professionisti per la parte ottica, mentre gli studenti del Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università Roma Tre contribuiranno attivamente allo svolgimento degli screening in affiancamento agli ottici professionisti.
La partecipazione di CDV ETS a questa manifestazione riflette pienamente gli obiettivi della campagna “Vista e Sport”, che mira a sensibilizzare sull’importanza di una visione corretta durante l’attività sportiva. L’iniziativa promuove l’utilizzo di dispositivi in grado di proteggere gli occhi e ottimizzare le prestazioni atletiche, evidenziando quanto la salute visiva sia fondamentale in ogni ambito dello sport, dall’attività amatoriale a quella professionistica.
“Essere presenti a Tennis & Friends significa per noi ribadire con forza l’importanza della prevenzione visiva, soprattutto in contesti come quello sportivo, dove la vista gioca un ruolo cruciale. È nostro dovere portare la cultura della prevenzione tra le persone, offrendo strumenti concreti e occasioni di consapevolezza.” Afferma Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione Difesa Vista ETS.