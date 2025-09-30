Latitante da agosto, trovato nell'armadio della sorella

AGI - Era ai domiciliari ma l'Ufficio di Sorveglianza del tribunale di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento di sospensione della misura alternativa, decidendo che dovesse scontare la pena a 2 anni per truffa e altri reati in carcere. Costanzo Pio Patierno, 23 anni, di Giugliano, nel Napoletano, lo scorso 20 agosto si era reso così irreperibile.
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno investigato senza sosta fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l'uomo non esce allo scoperto. I militari dell'Arma alla fine lo trovano nascosto nell'armadio della camera da letto della sorella. Arrestato, è stato trasferito in un istituto di pena.