La terra trema in Umbria, scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana

AGI - Una scossa di terremoto, intorno alle 23.11, di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). È quanto riporta il sito di Ingv.
I vigili del fuoco riferiscono che al momento non risultano danni a seguito della scossa di terremoto che ha interessato la provincia di Perugia.
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.8 ore 23:11 IT del 20-09-2025 a 1 km NE Massa Martana (PG) Prof= 8.1 Km #INGV_44091842 https://t.co/wZrJivo7GB— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 20, 2025
