La terra trema in Umbria, scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana
La terra trema in Umbria, scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana
Home>Cronaca

La terra trema in Umbria, scossa di magnitudo 3.8 vicino Massa Martana

Secondo quanto registrato dalla sala sismica Ingv di Roma il terremoto è stato localizzato a un chilometro a nord est da Massa Martana in provincia di Perugia
Terremoto vicino Massa Martana
Ingv - Terremoto vicino Massa Martana
terremoto sisma ingv massa martana
di lettura

AGI - Una scossa di terremoto, intorno alle 23.11, di magnitudo 3.8 è stata registrata in Umbria, a un chilometro a nord est da Massa Martana (Perugia). È quanto riporta il sito di Ingv.

ADV

I vigili del fuoco riferiscono che al momento non risultano danni a seguito della scossa di terremoto che ha interessato la provincia di Perugia.

ADV

ADV