Sfreccia in Maserati a 200 km orari e incolpa il suocero 90enne

AGI - Sfreccia a 200 km orari in superstrada sotto un autovelox, viene multato e per 'salvare' i punti sulla patente dichiara che alla guida del bolide c'era il suocero 90enne. E' accaduto in provincia di Frosinone dove il cinquantenne, per la sua furbata, è finito ora sotto accusa per sostituzione di persona e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
Secondo quanto riportato sa Ciociaria Oggi, la Maserati è stata immortalata dall’autovelox lungo la superstrada Sora-Ferentino, nel territorio di Veroli, in direzione Frosinone. Dagli accertamenti è emerso che il conducente del veicolo di grossa cilindrata era proprio il frusinate.
L’uomo è stato rinviato a giudizio. Dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Frosinone a dicembre.