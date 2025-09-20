Azzannato alla testa dal cane di famiglia: ferito un bimbo di 3 anni
Azzannato alla testa dal cane di famiglia: ferito un bimbo di 3 anni

Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania
Pitbull&nbsp;
MUSTAFA CIFTCI / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP - Pitbull
 
AGI - Azzannato alla testa dal cane di famiglia, un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito nel Salernitano. È accaduto questa mattina a Caselle in Pittari. Il piccolo, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania e si valutano le sue condizioni per un eventuale trasferimento in un nosocomio pediatrico. Secondo prime informazioni, il piccolo, che è stato morso al cranio, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

