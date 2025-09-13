Pattinatrice italiana travolta e uccisa da un camion in Austria

AGI - È Julia Marie Gaiser, 23 anni, pattinatrice di figura italiana originaria dell'Alto Adige, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso lungo la Gaisbergstrasse a Salisburgo, in Austria. Julia Marie è stata travolta e uccisa da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta all'altezza di un incrocio molto trafficato.
Julia Marie Gaiser era originaria di Bressanone e studiava nella città austriaca. Alla guida del mezzo pesante un uomo austriaco di 46 anni risultato negativo all'alcoltest.
Lutto nel mondo del pattinaggio
La notizia del decesso ha scosso il mondo del pattinaggio di figura, a partire da quello altoatesino dove Julia Marie ha iniziato l'attività con il Wintersportverein Brixen. Successivamente Julia Marie si era trasferita alcuni anni fa a Salisburgo decidendo di gareggiare per i colori dell'Austria partecipando a quattro campionati nazionali austriaci.
Competizioni internazionali nel pattinaggio di figura
Nel pattinaggio di figura diversi atleti, fermo restando la cittadinanza del Paese natio, optano per difendere i colori di altre nazioni per questioni legate ad allenatori, partner (vale per la danza e coppie d'artistico) e, in taluni casi, anche trasferimenti all'estero.