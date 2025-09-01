Cade dalla tromba delle scale e muore

ADV
AGI - Una donna di 30 anni è morta dopo essere caduta dalla tromba delle scale del palazzo in cui viveva, a Genova, nel quartiere di San Fruttuoso. È successo intorno alle 2.30. Sul posto la polizia, la squadra mobile e il pm di turno.
Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe litigato con il compagno di 37 anni che si era allontanato dall'appartamento che condividevano, scendendo giù per le scale. La trentenne avrebbe cercato di inseguirlo, ma è precipitata dal secondo piano nella tromba delle scale, procurandosi lesioni fatali. Inutili i soccorsi. La ricostruzione è pero' ancora al vaglio degli inquirenti.
