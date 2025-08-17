Due detenuti evadono dal carcere di Bolzano: in corso le ricerche

AGI - Due detenuti, un cittadino marocchino di 30 anni e uno tunisino di 19, sono evasi oggi pomeriggio dal carcere di via Dante a Bolzano. Secondo le prime informazioni, i due detenuti sono evasi utilizzando una impalcatura durante l'ora d'aria. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Adesso è prioritario catturare gli evasi”, denuncia Donato Capece, segretario generale del SAPPE: “ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del carcere”.
Il leader sindacale commenta: “Abbiamo apprezzato molto, e apprezziamo, quel che il Governo ha fatto per il Corpo di Polizia Penitenziaria, sia in termini di assunzioni che di modifiche normative a favore dell’operatività dei Baschi Azzurri. Ma i responsabili degli atti di violenza in carcere o di evasioni devono essere assolutamente puniti. Se sono detenuti stranieri, devono essere subito espulsi dall’Italia: se invece sono connazionali, devono finire di scontare la pena in un’isola, magari riaprendo Pianosa e l’Asinara. E se invece si trattasse di detenuti con problemi psichiatrici, ebbene si riaprano gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari! Chiunque aggredisce un appartenente alle Forze di Polizia nell’esercizio delle sue funzioni istituzioni, aggredisce non solo la persona fisica ma attacca lo Stato. Lo stesso chi devasta le carceri. E la risposta deve essere ferma e tale da impedire gravi fenomeni di emulazione”.