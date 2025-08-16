Roma: scivola e cade dal quarto piano, morto un 67enne
L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dove è deceduto poche ore più tardi
AGI Un uomo di 67 anni è morto la mattina di Ferragosto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quarto piano di una palazzina vicino alla Via Laurentina.
Secondo le ricostruzioni sarebbe scivolato intorno alle 8.30: immediatamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dove è deceduto poche ore più tardi. Sul posto, in Viale Oscar Sinigaglia nel quartiere Giuliano Dalmata, è intervenuta la Polizia per gli accertamenti del caso. L'uomo era noto e ben apprezzato nel quartiere che ha accolto la notizia con sgomento e rammarico. La famiglia in vacanza ha fatto immediato rientro in città appreso il tragico incidente. Esclusa del tutto la pista del gesto estremo.