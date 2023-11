Meteo: piogge freddo e neve ma poi breve 'estate' di S.Martino

AGI - Perturbazione in avvicinamento all'Italia con nuvolosità in aumento nelle prossime ore e prime piogge a partire dal Nord-Ovest. Maltempo che tra la sera e la notte interesserà un pò tutta la Penisola con fenomeni più intensi, e localmente a carattere di temporale, soprattutto su Nord-Est e settori tirrenici. Ancora condizioni di tempo instabile nel corso del secondo weekend di novembre con clima relativamente freddo.

Le temperature resteranno infatti in media o anche poco al di sotto. Con l'arrivo della prossima settimana però gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano l'espansione di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centro-occidentale.

Possibile dunque qualche giorno in compagnia di cieli sereni e temperature più miti, una breve 'estate' di San Martino che solitamente si verifica intorno all'11 novembre e la cui durata è espressa da un famoso detto popolare che recita: "L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino".

In realtà il periodo mite, con assenza di precipitazioni e prevalenza di schiarite, non ha un limite specifico secondo la scienza. E il Centro meteo italiano prevede che il maltempo possa tornare già a partire dal weekend successivo, quello del 18 novembre.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Nuvolosità irregolare a tratti compatta al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio precipitazioni in transito dai settori occidentali con deboli nevicate sulle Alpi dai 1200-1300 metri. In serata piogge in transito sul resto del settentrione, con ancora neve sui rilievi alpini a quote medie.

AL CENTRO Cieli poco nuvolosi al mattino, qualche apertura sull'Abruzzo. Al pomeriggio isolati piovaschi sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora precipitazioni sulla Sardegna; peggiora nella notte sulle regioni peninsulari con piogge e temporali. Temperature minime stabili o in rialzo al nord, in diminuzione al centro-sud. Massime in calo al nord e sulla Sicilia, generalmente stazionarie altrove.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Molta nuvolosità in transito al mattino su tutte le regioni, con precipitazioni sparse tra Veneto, Friuli e lungo l'arco alpino, con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni su Triveneto e settori adriatici, ampie schiarite al Nord-Ovest.

AL CENTRO Tempo instabile durante la giornata con nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che nelle ore pomeridiane, specie sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino oltre i 1600 metri. Quote neve in calo nella notte fin verso i 1400-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge sparse tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni in arrivo anche sulla Sardegna, invariato sulle altre regioni. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, più asciutto su Calabria e Isole Maggiori con ampie schiarite. Temperature minime in generale rialzo, massime stabili o in lieve calo su tutta l'Italia, salvo una flessione positiva al Nord-Ovest.