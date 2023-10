AGI - Una donna ha accoltellato il proprio compagno a Trieste al termine di una violenta lite scoppiata nel corso della notte. Ora sono entrambi ricoverati all'ospedale di Cattinara.

L'episodio è avvenuto in via Cumano, alla periferia della città, nei pressi dell'Ippodromo. Sul caso indagano i carabinieri del comando giuliano che mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.

Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo è stato colpito al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna ha fatto ricorso alle cure mediche per lievi ferite. La coppia ha cominciato il litigio poi culminato con una coltellata: lui è un cittadino italiano, lei è straniera. Nei loro confronti non è stato sinora contestato nessun provvedimento.