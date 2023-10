AGI - Incidente stradale mortale nella giornata di ieri a Cave, ai Castelli Romani, vicino a Roma. Un 83enne, a bordo di un'auto, ha investito un 40enne in sella a una moto Guzzi. L'uomo è morto sul colpo. L'83enne è fuggito per via della Selce. Sul posto i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti e, dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno rintracciato l'anziano a casa.

L'83enne è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.