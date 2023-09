Frana in Val Formazza, dispersi un uomo e una donna

AGI - Due escursionisti, un uomo e una donna di 34 e 31 anni, della provincia di Novara, rispettivamente di Borgomanero e di Nebbiuno, sono dispersi in alta Valle Formazza dopo una frana sul sentiero che porta dalla diga dei Sabbioni al rifugio Città di Busto.

La loro auto è stata ritrovata alla partenza del sentiero a Riale e anche gli amici avrebbero confermato la presenza dei due in alta Val Formazza. Mentre al campo base sono in arrivo gli specialisti Usar (Urban Search And Rescue) dei Vigili del fuoco, in quota sono ripresi i sorvoli con l'elicottero per verificare la situazione e valutare la possibilità per i soccorritori di avvicinarsi al fronte franoso.