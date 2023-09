Arriva instabilità sull'Italia, weekend bagnato alle porte

AGI - Con l'avvicinarsi dell'equinozio di autunno ecco che due fasi perturbate stanno per interessare il Mediterraneo centrale. Primo peggioramento in arrivo entro la prossima notte con piogge e temporali sparsi prima al Nord e poi anche sulle regioni tirreniche centrali. Tra venerdì e sabato dovremmo avere invece un secondo e più intenso passaggio perturbato ad opera di una vasta saccatura atlantica. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un weekend all'insegna dell'instabilità con rischio nubifragi specie nella prima parte. Temperature in generale calo su tutta la Penisola e su valori in linea o anche poco al di sotto delle medie. All'inizio della prossima settimana da monitorare invece l'isolamento di una goccia fredda in quota la quale potrebbe dispensare temporali per diversi giorni.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio locali piovaschi in arrivo al Nord-Ovest, per lo più invariato altrove. In serata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali al Nord ed in estensione nella notte al resto del settentrione.

Al Centro

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni ma con nuvolosità in graduale aumento e maggiori addensamenti sul versante tirrenico. In serata prime piogge in arrivo sulle coste toscane e peggioramento nella notte sulle regioni del versante tirrenico con acquazzoni e temporali.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo un aumento della nuvolosità. In serata locali piogge e acquazzoni in arrivo sulla Sardegna, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulla Sardegna ed in calo sul resto d'Italia, massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino piogge e temporali sparsi, più intensi in Lombardia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Alpi, Prealpi e Liguria, piu' asciutto altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo insistente sui medesimi settori; poco nuvoloso in Emilia Romagna.

Al Centro

Al mattino piogge e temporali lungo la fascia Tirrenica, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni sulle coste della Toscana e del basso Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con velature in transito ovunque.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni di rilievo associate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo aperture sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.