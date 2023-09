Dramma nel Napoletano, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita

AGI - I corpi senza vita di due persone sono stati trovati dai carabinieri in una abitazione di Calvizzano, nel Napoletano. Le vittime, due persone anziane che vivevano in un appartamento di via Sandro Pertini, presentavano ferite di arma da fuoco e l'ipotesi investigativa privilegiata è quella dell'omicidio-suicidio.

La donna aveva 75 anni, il marito 78. Entrambi, secondo quanto apprende l'AGI, erano malati. Questa mattina, secondo una prima ipotesi, l'uomo ha impugnato una pistola, regolarmente detenuta, e ha ucciso la moglie, poi nella stanza da letto si è tolto la vita con un colpo alla testa.